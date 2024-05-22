民進黨與國民黨、民眾黨近日來針對國會改革法案，頻頻在立法院上演文攻武嚇，引發各界關注。對此國民黨北市議會黨團22日舉行記者會力挺，黨團書記長張斯綱表示，不能讓國會變成無牙老虎，這次改革法案就是裝上牙齒、利爪，讓立委可以發揮監督權；國民黨議員李明賢則認為，台灣面臨民主倒退的危機，國會聽證調查權絕對有必要，回歸監督制衡。

台北市議會國民黨團22日下午舉行記者會，聲援立法院在野黨推動的國會改革法案。張斯綱表示，國會不能變成無牙老虎，國民黨與民眾黨推動的改革法案，是替國會裝上牙齒、替立委裝上爪子，有了監督權才能更加發揮。他舉例，過去曾發生超思進口雞蛋案，以及高端疫苗案，立委無法發揮監督官員的職權，「國會改革不是針對奉公守法的人，而是針對違法的，請民進黨不要再造搖。」

國民黨議員秦慧珠直言，從過去蘇貞昌擔任行政院長以來，執政黨官員變本加厲，不僅反質詢，甚至還罵立委，國人看在眼裡已久且不能接受。她強調，國會改革的相關內容，民進黨自己也支持，「民進黨多數的時候，最好通過的時機都不審，現在卻用暴力制衡在野黨，嚴厲譴責且是民主憲政最大羞恥。」

國民黨議員李銘賢則指出，台灣現在面臨民主倒退的危機，民進黨無限擴張權力，只要一有反對的聲音就圍剿、汙辱，甚至發動民眾包圍立法院，只有極權獨裁的國家才會這樣。他強調，聽證調查不是擴權，是民主平衡，國會聽證調查權絕對有必要，這樣才能回歸監督制衡。