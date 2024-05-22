首次站上立法院的備詢台，新任文化部長李遠（小野）給自己打80分，尤其許多立委都拿出了一些自己的書如《蛹之生》，讓他覺得有很多創作是和大家一起成長，幾乎是心靈交流，也就不是那麼害怕。

立委羅廷瑋質詢時認為小野部長所提報告多延續前任部長內容，至今還未見小野自己的看法與風格，李遠表示若是自己心中的抱負與藍圖，自覺經歷過電影、電視產業，希望台灣歷史撞擊出來的文化讓國人感到驕傲。

立委葛如鈞指出應將黑潮改為「野黑潮」融入部長自己的想法與調整，李遠表示「黑潮就是黑潮，而是是史哲部長提出來的」，他也透露4月12日宣布接任文化部長，當天晚上自己做了一個睡眠呼吸中止的檢查，「我做了一個夢，夢到我去一個溪邊，畫面好簡單，溪邊有一棵樹，然後我忽然覺得到我這個年齡該做的事情不是什麼潮流了，而是把每條溪水弄乾淨」腦中閃過「野溪之樹」的想法，他認為只要野溪乾淨了，樹就會好好生長，「所以我今天答不上來多偉大的東西，因為我覺得要做的事情太多，每個細節都是要做的，我不會想去剽竊野黑潮什麼的。」

和當年和議會比較，李遠認為自己經過磨鍊，且委員們態度很好，覺得大家質詢抄襲等議題也很合理，「而且是要反省的是我們，所以我不要把它看成是攻擊，我反而把它看成是真的是一個教訓，對我們整個文化部是個太大教訓。」