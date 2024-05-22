大陸女星劉亦菲在金庸作品《神雕俠侶》中飾演小龍女，空靈且清新脫俗的氣質，讓她獲得「神仙姐姐」的美稱，之後更進軍好萊塢拍攝《功夫之王》、《花木蘭》，成首位華人迪士尼公主。不過出道多年的她，幾乎都是以長髮模樣出現在大眾面前，但其實她也曾以短髮造型拍攝過雜誌，如今當年照片再被翻出，掀起一陣討論。

照片裡的劉亦菲頂著一頭日系狼尾短髮，前短後長，整體髮型層次明顯、髮尾微翹，搭配上她精緻的五官，顯得帥氣又清爽，同時又多了慵懶的氛圍；此外，另一個淺粉色及肩短髮造型，則給人一種叛逆少女感。

劉亦菲日系狼尾短髮造型相當帥氣。（圖／翻攝自微博）

劉亦菲淺粉色及肩短髮造型也令人驚艷。（圖／翻攝自微博）

難得看到劉亦菲短髮模樣，網友們都忍不住讚嘆劉亦菲的顏值「又美又颯，長髮短髮都能輕鬆駕馭」、「當年誰沒有為劉亦菲粉髮造型尖叫過」、「短髮的劉亦菲，我怎麼看成短髮的王菲的 ​​」、「二次元粉髮好酷」。

其實劉亦菲曾自曝自己是「全家最醜」，起初外界都認為她只是謙虛，直到劉亦菲外婆、媽媽及阿姨的照片曝光後，讓網友看了相當震驚，更直呼一家人的基因真的非常強大。