桃園市議員劉熒隆22日於桃園市議會總質詢提出，龍潭臨時轉運站需提供觀光功能，並拓展龍潭地區深度旅遊的路線，另為了促進龍潭老城區發展，爭取闢建龍潭國小地下停車場。桃園市交通局長張新福回應，預計明年初將啟動租用土地計畫，興建龍潭臨時轉運站，並提供觀光轉運功能。

劉熒隆表示，龍潭觀光小鎮的發展，影響最大的就是觀光轉運站，過去他在議會質詢，就多次提出相關議題，依照相關流程，興建龍潭正式轉運站，從選址到決定面積多大，包括報請地政司、經過內政部審查，還要重新公展及都市計畫審定、土地徵收等程序，到施工及轉運站完工，保守估計，就要花費10年時間。

劉熒隆提到，在正式轉運站尚未啟用之前，目前臨時轉運站使用時間大約6到8年，雖然臨時轉運站，屬於階段性，但桃園市府不能因此而便宜行事，一定要提供觀光轉運站功能，包括小鎮觀光，可以串連周邊老城區、大石門及大北坑地區，還有通勤功能，方便前往搭乘捷運、高鐵、機場及台鐵。

劉熒隆說，為了促進龍潭老城區發展，爭取興建地下停車場，目前老城區軸線帶狀分布大約有130個車位，交通局認為已經足夠無須設置，但當地停車其實需求量很高，就吸引觀光人潮而言，興建地下停車場已經刻不容緩。

劉熒隆建議，在龍潭國小操場開挖興建地下停車場，總共有兩個方案，第一開挖1萬5000平方公尺，停車位500個，經費約11億元、第二開挖8000平方公尺，可提供260個停車位，經費約6億元，但因預算龐大，只能透過市府向中央爭取。

桃園市長張善政回應，他了解龍潭觀光及停車需求，會請各局處盤點靠近老城區適合規畫停車的地點。交通局長張新福也說，考量龍潭交流道位於國道三號，長途客運流量大，因此臨時轉運站規模必須比八德轉運站還大，預計明年初將啟動租用土地計畫，興建龍潭臨時轉運站，並提供觀光轉運功能，另外，年底前啟用龍潭運動公園長廊式候車亭更方便往國道通勤民眾使用。

另都發局長江南志也提到，大昌路為龍潭交流道主要聯絡道路，但西側道路狹小無法與市區串聯，因此推動「龍潭大昌路西側整體農業區開發案」，開發面積約11.8公頃，將開發4.8公頃產專區，另提供龍潭轉運站、國民運動中心等多重目標。