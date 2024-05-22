多國訪團參加賴清德總統就職大典，斯洛伐克國會友台小組主席多斯塔爾（Ondrej Dostál）也於今日下午會見立法院長韓國瑜。韓國瑜對該國總理近日遇刺表達關心並強調，愛好和平、反對暴力是普世價值。多斯塔爾則呼籲世界其他民主國家應正視台灣這個重要的民主夥伴。

多斯塔爾一行、外交部歐洲司長黃鈞耀、立法院副院長江啓臣、立委馬文君、立委黃秀芳、立委吳春城等人皆出席與會。

韓國瑜致詞時表示，感謝來自斯洛伐克的國會議員來到台灣，並表達對該國總理費科遇刺的遺憾與憤慨，愛好和平反對暴力是普世價值，期盼費科恢復健康。他也感謝近年斯洛伐克對台灣加入世界衛生大會的支持，並指出江啟臣將率領立委們到瑞士，強烈表達與全人類分享關於人類健康、疾病防範與公共衛生等。

韓國瑜說，對多數台灣人說斯洛伐克是很遙遠的國度，他2年前有幸到斯洛伐克觀光旅遊，有許多事讓他印象深刻，包含美食、風景與和善的民眾。令他感受最深的是滿街都是搖籃與小孩，好像斯洛伐克生育率很高。目前亞洲投資斯洛伐克國家中，台灣排行第2，相信未來兩邊在經貿、文教、旅遊等方面會有更寬廣的合作空間。

他也提到，若斯洛伐克有學子想留學台灣，相信教育部必會熱情安排。

多斯塔爾則表達很高興訪問立法院，並與立委們互動。斯洛伐克認為台灣是非常重要夥伴，會盡力提升各層級合作。台灣與斯洛伐克有許多相似，例如，中華民國在100多年前是由國父孫中山創建；斯洛伐克歷史則從捷克共和國開始，當時國父也是現在對該國深具意義的人。

多斯塔爾指出，二戰後捷克、斯洛伐克與中華民國皆層歷經獨裁統治，也在8、90年代追求民主價值。台灣對斯洛伐克在經貿、教育等方面也深具啟發。對他個人而言，最重要的是台灣是民主國家，尊重人權且強調與各國和平共存，世界其他民主國家應正視台灣這個重要夥伴，訪團此行就是來表達對台灣的支持。

多斯塔爾也提到台灣在疫情期間捐贈口罩幫助該國，也期盼進一步加深兩國經貿合作關係。這次代表團也支持台灣參與包含世界衛生大會、世界衛生組織等國際組織。