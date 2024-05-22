蒟蒻麵熱量低是超夯的減肥聖品，台灣營養基金會董事吳映蓉表示，蒟蒻麵和金針菇一樣能助排便，有「明天見」的效果，但蒟蒻麵是膳食纖維不是澱粉，人體代謝還是需要澱粉，1天只能以蒟蒻麵取代一餐主食，另蒟蒻麵的植化素低，也不能取代蔬果，「聰明食用，才不會弄巧成拙」。

吳映蓉在臉書「吳映蓉博士營養天地」PO文指出，有朋友私訊她，詢問怎麼吃了蒟蒻麵後，第二天很有感，一直去跑去「解放」，朋友平時「解放」很不容易。

吳映蓉說，她問朋友「有拉肚子嗎？」朋友回「沒有，只是次數和量比平時多，平時有點困難，而且還會看到蒟蒻麵的一些蹤影。」她說，這很正常，因為蒟蒻麵主要成分就是蒟蒻纖維和水，跟金針菇一樣有「明天見」的現象。

吳映蓉並指，朋友告知她平常不愛吃蔬菜，詢問是否以後就靠蒟蒻麵補充纖維就好？她回，就是因為平時纖維吃不夠，才會吃蒟蒻麵很有感，但不可以用蒟蒻麵取代蔬菜。

吳映蓉指，雖然是好東西，但要更聰明的食用，才不會弄巧成拙，吃蒟蒻麵要有2個正確觀念，首先蒟蒻麵是膳食纖維不是澱粉，人體正常代謝也是需要澱粉，不建議3餐都用蒟蒻麵代替，像她自己早餐、午餐都有適量吃澱粉，晚餐才會用蒟蒻麵代替主食，所以，用蒟蒻麵取代一餐主食就好了。

再者，吳映蓉指，蒟蒻麵就算是膳食纖維也不能取代蔬菜、和水果，蒟蒻麵膳食纖維雖不少，但植化素很少，我們還是需要蔬菜、水果的植化素，因此還是要多攝取新鮮蔬果。