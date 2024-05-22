賴清德總統22日會晤「馬紹爾群島共和國總統海妮伉儷訪問團」。(總統府提供)

賴清德總統今天會晤馬紹爾總統海妮表示，未來，他將帶領新政府，促進臺灣民主、和平、繁榮發展，也期盼能與海妮攜手合作，創造更多交流與成果。海妮則強調，馬紹爾會繼續做臺灣最堅實的盟友，也將持續在國際場域為臺灣發聲，期待兩國各項合作能更加緊密。

由海妮親自率領的馬紹爾慶賀團今天由外交部長林佳龍、我駐馬紹爾大使夏季昌及馬國駐臺大使卡蒂爾陪同，赴總統府拜會賴清德。

賴清德歡迎海妮率團來訪，不僅寫下兩國友誼新頁，也代表我們再次攜手深化民主自由人權價值。這幾年來，兩國持續深化交流，在醫療公衛、農業技術、婦女賦權以及氣候變遷等各領域，都奠定穩固的合作基礎。

他說，海妮和前總統蔡英文在2019年共同倡議成立「婦女創業小額貸款循環基金」，協助許多馬紹爾群島婦女創業，是近年來兩國合作的成功典範。

賴清德強調，未來，他將帶領新政府，促進臺灣民主、和平、繁榮發展，也期盼能與海妮總統攜手合作，特別是在婦女賦權和氣候變遷等領域，創造更多交流與成果。

馬紹爾政府長期在國際場域為臺灣發聲，馬紹爾群島國會也在上個月通過決議，支持臺灣參與各項國際組織，並且重申兩國堅定的友誼，他再次代表臺灣人民致上最深感謝。

他期待，未來新政府能與海妮共同合作，深化各項交流計畫，增進兩國人民福祉，一起努力共創區域和平及繁榮發展。下個月馬紹爾群島將舉辦「密克羅尼西亞運動會」，他也要預祝運動會圓滿成功。

海妮表示，今年是臺灣與馬紹爾群島共和國建交26周年，兩國共同信奉自由、民主價值，雙邊關係立基於南島語族共同傳統，深信未來兩國將持續在民主、自由、法治等價值基礎上，深化各項關係。

她強調，馬紹爾對臺灣的承諾非常堅定，也非常珍惜臺灣對馬紹爾的支持。馬紹爾人民都認為，臺灣的支持對該國發展深具重要性，尤其是在醫療、教育、農業以及氣候變遷等領域。

海妮重申，未來，馬紹爾會繼續做臺灣最堅實的盟友，也將持續在國際場域為臺灣發聲。再次感謝賴總統，也期待之後兩國各項合作能更加緊密。