彰化縣政府2020年、2021年以少子女化招生不足、節省公帑為由，陸續關閉大城鄉永光國小、頂庄國小，去年又關閉潭墘國小，引發當地家長、村民陳情抗議。監委調查指出，彰化縣府未充份討論學校未來可能發展及明確討論停辦事宜，便逕自上簽公告辦理停辦公聽會，兩周後於教育審議委員會即決議停辦國小，因此糾正彰化縣政府，另促請教育部督同各地方教育主管機關研議對策。

監委葉大華、施錦芳調查發現，教育部111年度少於50人小學已達508所，相較102學年度311所，增幅達63.34％，小校林立現象將更為普遍，近年更衍生小校裁併校爭議問題，雖然合併或停辦學校屬地方自治事項，但仍須進行參與專案評估、辦理公聽會等。

監委指出，彰化縣政府雖稱已完成停辦潭墘國小的專案評估、公聽會等，但該府2022年辦理5校專案評估會議時，未見有討論該事項，也未討論該校未來可能發展方向，卻在去年1月簽辦「潭墘國小停辦」公聽會簽呈，隔月逕行決定舉辦停辦公聽會，然與會人員多持反對意見、提出改制分校提議，但縣府3月仍決議通過將潭墘國小停辦。

監委表示，監察院去年現地履勘時，仍可見學生、家長及社區人士持反對意見，村長及居民正尋求司法救濟程序中，彰化縣府僅以學生人數為主要考量，自棄協助輔導偏鄉教育之責，剝奪所屬小型學校多元發展機會，未與該校達成轉型發展共識，核有怠失，因此提案糾正。

另外，監委也指出，各地方教育主管機關若在缺乏與社區討論未來發展下，逕自以停辦學校方式，輕忽「廢校即廢村」嚴重性，無異於扼殺及放棄當地社區未來發展可能，導致青年無法返鄉或外移，教育部應督同各地方教育主管機關引以為鑑，積極研議因應對策。

最後監委表示，少子女化趨勢下，未來15年國小學生數預估將減少將近40萬人左右，小校轉型發展及裁併議題，將從小學延伸至國中，形成骨牌效應，此為我國國民教育一大警訊，無論是學校編制、混齡教學職前師資培育或在職訓練，待教育部全盤研謀對策、完善相關配套措施。