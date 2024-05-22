食物若沒妥善保存容易孳生果蠅，不少民眾都遇過冰箱裡面出現果蠅的狀況，家事達人豆豆媽咪表示，家裡冰箱內不是第一次長果蠅，推測可能是冰箱不夠冷或膠條不夠密導致。貼文釣出一票苦主，有網友哀號，家裡為此困擾10多年，試過各種方法都沒用，換新冰箱也一樣。家電大廠則表示，廚房應保持整潔，避免孳生果蠅；開關冰箱要留意別讓果蠅飛進去，也要檢查冰箱門是否關緊；另外門邊膠條應定期清理，否則食物味道也會引來果蠅。

豆豆媽咪昨天在臉書發文表示，家中冰箱出現果蠅已經不是第一次了，原本以為可能是冰箱裡有壞掉的食物，但是檢查一輪根本沒有，上網查才發現很多人都遇過類似狀況，尤其夏天更嚴重。

豆豆媽咪表示，根據網友們的經驗，推測可能是冰箱不夠冷或膠條不夠密造成的。她將冰箱東西全部清出來，用含有消毒、除臭成分的清潔用品徹底清潔；蔬菜和水果用密封袋裝好再放進冰箱，因為上面可能會有蟲卵。

貼文釣出一票苦主，不少人都遇過同樣狀況，一名網友表示，平時很常清理冰箱，但裡面還是會出現果蠅，冰箱溫度設定太低又怕蔬果凍傷；另名網友表示，原本以為是冰箱沒關好飛進去，每次關冰箱都會特地檢查，結果還是有果蠅死在門邊；還有網友大嘆，冰箱裡長果蠅已經困擾十幾年了，試過各種方法都沒用，換新的冰箱還是會有果蠅。

家電大廠曾在官網表示，冰箱為了防止冷空氣外洩，完全密封，果蠅等蟲子無法進入，不過開關冰箱門要留意，因為冰箱的光線及食物氣味可能會吸引蟲子，因此建議保持廚房整潔，避免孳生果蠅；也要檢查冰箱門是否關緊，若食物太多可能導致冰箱密封不全；另外要定期清潔門邊膠條，出現損壞則要更換。