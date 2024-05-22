總統賴清德在5月20日就職典禮上發表演說，強調兩岸互不隸屬，讓台海緊張情勢再度升溫，外界擔憂如果大陸入侵，台灣該如何守護晶片先進技術與設備？美國財經媒體引述知情人看法指出，艾司摩爾（ASML）與台積電都能「遠程癱瘓」紫外光曝光機（EUV），強制讓最先進機台停止運作，此議題引發網友討論。

知情人士指出，當發生台海威脅時，ASML向官員保證該公司有能力遠端讓EUV機器停止運作，作為「鎖死開關」（kill switch）。據悉荷蘭當局已對大陸侵犯台灣的可能性進行模擬，加強風險評估。

ASML及台積電都能遠端癱瘓EUV，網友驚訝表示，「台積電花了幾十億買機台，結果人家說關就關」、「你能遠端關機，那隨時都能關 ，不用等大陸打來，美國要轉移製程 ，就叫荷蘭把它關了」、「台積電被荷蘭掐住脖子了」、「機台讓人遠端外網登入？不怕喔！」。

ASML製造的EUV大小約等同於一台公車，每台機器的售價超過2億歐元，需要定期維護和更新。台積電則是ASML最大的客戶，擁有最多的EUV機台。