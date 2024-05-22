台南市東山區東河里吉貝耍部落養雞場抗爭持續，業者22日上午在地方開說明會釋疑，因居民大多前晚才收到通知，且說明會刻意挑在上班日辦，引起許多鄉親不滿，怒批業者想「強行過關」，今天現場氣氛火爆，儘管業者強調會做好雞場臭味的去除和控制，但居民不接受，要求業者拿出誠意再來談。

許多鄉親為了家園，特別向公司請假來聽說明會。（張毓翎攝）

吉貝耍部落為國家重要民俗「夜祭」保存地，也是西拉雅族文化重鎮，最近傳出有5場大型養雞場將進駐，其中2場已經施工，當地居民擔心汙染，也反對家園被養雞場入侵包圍，4月底上百人集結在預定地抗議，當時市府農業局允諾會請業者須與地方溝通說明。

施工中的2場養雞場業者今天到東河活動中心開說明會，業者說，保證會讓臭味降到最低，例如餵雞隻吃有乳酸菌的飼料，減少牠們糞便臭味，或是出雞後立即清洗、消毒雞舍等方式；業者大打同情牌說，現在錢都砸下去了，雞場蓋到一半，盼獲居民支持，未來地方辦活動，他們願給予相關「回饋」。

台下居民舉白紙抗議說，沒有多數人的共識，這場說明會無效。（張毓翎攝）

不過，居民在會中痛批業者「突襲式」辦說明會，意圖不軌，有的人為了出席得臨時向公司請假，有的人根本沒有收到通知，還有鄉親直言，今天說明會僅少數人有辦法參加，他們不能代表全體，更強調「吉貝耍的人不缺錢，業者若只想隨便辦說明會、拿回饋金打發，簡直看居民不起」，引發現場其他人拍手叫好。

有鄉親要求養雞場的審查過程和會勘紀錄必須「公開透明」，但說明會上，僅東山區公所農建課課長陳俊榮勇敢代表公部門回應地方訴求，他表示會反映給市府農業局等相關單位。而業者會後也坦言，確實通知太突然，是「他們的不對」，之後會與地方充分協調後，再擇期辦說明會。