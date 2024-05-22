基隆市立田徑場因為廠商及監造設計更換等因素，工期一再延宕。無黨籍市議員呂美玲表示，希望市府對於施工能夠適時公布進度。（徐佑昇攝）

基隆市立田徑場因為廠商及監造設計更換等因素，工期一再延宕。基隆市立體育場場長林柏樹（二排右一）表示，目前工期預計明年9月完工，經過驗收等程序，明年底可啟用。（徐佑昇攝）

基隆市多雨地狹，運動空間不足，但基隆市立田徑場工程仍未完工。基隆市教育處22日於市議會業務報告，不分藍綠議員均緊盯田徑場與大武崙森林運動公園的建設進度，表示許多民眾幾乎「天天問」，教育處代理處長楊桂杰表示，田徑場部分建設進度會適時公告給議員和民眾。體育場長林柏樹表示，田徑場預計明年9月完工，森林公園二期工程經費上看3.5億，會再爭取中央經費。

基隆市田徑場工程於2019年發包，前廠商因進度問題解約，市府重發包去年3月再開工施作，但廠施工後出土發現原設計有錯誤、疏漏，後辦理變更設計、還有下雨等因素，工期持續延宕，也讓市民抱怨連連。

無黨籍議員呂美玲表示，因為她平日會運動，遇到許多市民都很關切田徑場的進度，外加近期有殺人未遂犯脫逃，導致校園不開放，許多民眾都沒地方運動，她知道工程有持續進行，但希望市府可以適時公布進度。

國民黨議員何淑萍表示，田徑場原本施工廠商緯豐已終止契約，當初減免的保證金有無繳回？監造單位直域建築師事務所設計有誤解約，是否會求償？還有按照工期570日推算，今年就要完工，希望能夠給明確的完工期盛，不要只有完成進度的百分比。

楊桂杰回應，田徑場部分，相關進度會適時公布給議員及民眾了解。林柏樹回應，工期部分當初估的570期程是新廠商接手的初步估計，但後來遭遇了設計問題重新發包監造及氣候影響，會再延期至明年9月完工，明年底啟用。

國民黨議員鄭愷玲、俞叁發，民進黨議員吳驊珈、張顥瀚均針對大武崙森林運動公園及其周遭連帶的滯洪池以及棒球場相關期程與預算提出質詢。俞叁發質疑前瞻有預算，為何相關建設卻請不到補助？張顥瀚則建議，滯洪池建設要拆除棒球場，就要一併重新規畫未來新的棒球場，不要只是單純做復舊工程，因原棒球場設備老舊，可整體設計更新。

林伯樹回應，森林公園二期工程部分經費因為物價上漲，恐怕上看3.5億，會再研討計畫，向中央爭取預算；而滯洪池部分，工務處還在前期規畫階段辦理階段，未來棒球場若拆除，會列出基隆適合的替代場地、也可能會跟台北租借，確保球隊能夠使用。