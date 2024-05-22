彰化縣員林市員集路一段一處巷口公告「救護車進入巷道請勿鳴笛」，民間或公家救護車進入巷內都會關閉警報器。（孫英哲攝）

不管是民間或公家救護車，在執行緊急救護勤務時都會鳴笛及開啟警示閃光燈，然彰化縣員林市員集路一段一處巷口卻公告「救護車進入巷道請勿鳴笛」，當地居民對此表示，因巷內有老人養護中心，救護車出入頻繁，才立公告。彰化縣消防局表示，救護車雖有少數狀況下不鳴笛，但依《災害防救法》規範，救護車執行緊急勤務時，必須發布警報訊號。

「歐伊歐伊」大街小巷經常可以聽到救護車穿梭鳴笛的聲響，民眾早已習以為常，但在員林市員集路一段466巷內的居民，這幾年來卻幾乎沒聽到救護車鳴笛聲，因為該巷子巷口設立了1塊「救護車進入巷道請勿鳴笛」的牌子，不管是民間或公家的救護車，開到了巷口，就會關閉警報器。

該巷巷口的汽車修配廠人員表示，該塊公告牌不曉得是誰來設立的，印象中已有好幾年，該巷內有1處老人養護機構，也有住家，因養護機構的老人有就醫需求，因此每天都有救護車出出入入，平均每天約有2至3趟，救護車出入頻繁，巷口設立公告牌後，耳根子清靜多了。

當地居民說，設立公告牌後，進入巷子的救護車都很配合，因此養護中心的老人及居民不管在白天或夜晚都可好好休養，不會被頻繁出入的救護車吵醒，而因員集路的車流量較大，因此救護車出了巷子後，就會再開啟警報器鳴笛。

彰化縣消防局表示，在極少數狀況下，例如當事人的要求，有些民眾有忌諱，因此會要求救護車進入住家巷內時不要鳴笛，但救護車執勤行駛於非巷弄道路時，一定都會鳴笛及開啟警示閃燈，這是保護救護車也保護路上其他人車，《災害防救法》也明確規範，救護車緊急前往災害現場救護或運送傷患至醫療機構就醫時，必須發布警報訊號。