桃園市移工人數高居全國之冠，為讓移工到公立就業服務機構辦理轉換雇主時，減少語言上的隔閡及資訊接收落差，勞動力發展署桃竹苗分署在桃園成立北台灣第1個「雇主聘僱移工轉換服務中心」，提供四國語言諮詢、1案到底專人服務、每日媒合服務、專案徵才活動及多語友善指引，建立雇主及移工最佳的溝通平台，讓移工在台灣找工作也能適才適所。

桃竹苗分署指出，以往移工在辦理轉換雇主登記時，通常需要透過仲介協助翻譯，而雇主聘僱移工轉換服務中心有印尼、越南、泰國及菲律賓就服員的即時翻譯，移工自行申辦再也不是問題，該中心自去年9月成立以來，提供超過千名移工雙語諮詢服務，也會為前來諮詢的移工建置個人專屬的簡歷，內容包括移工個人資料、工作經歷、希望工作區域等資訊，當雇主有用人需求時，就服員可透過資料庫立即篩選並聯繫移工，並為雇主及移工辦理專案媒合，提高媒合成功率。另外，雙語就服員也可陪同移工到公司面試，降低移工面試上遇到的障礙，讓移工能順利轉換新雇主。

桃竹苗分署長賴家仁表示，分署除了在桃園設置雇主聘僱移工轉換中心外，在桃竹苗地區各就業中心也推出雙語動線流程、雙語書表文件及雙語諮詢等服務，透過建置標準作業流程，打造移工友善環境。