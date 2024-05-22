因個人財務出狀況、逾假未歸遭開除的統一獅新秀黃勇傳，22日終於出面召開記者會說明，他向統一獅球團及家人道歉，透露自己因為愛花錢、財務管理不當，包括民間借貸與跟隊友借款總共212萬。黃勇傳澄清債務跟賭博無關，不管有沒有打球，他會好好的工作，賺錢慢慢還清債務。

黃勇傳表示，今年2月在統一獅的月薪從5萬調升至8萬，「但自己本身也蠻愛花錢的，想要買什麼都會想比別人更好，自己個人財務管理沒有管控好。」每個月加上房租27000元、車貸15000元，支出竟然到10幾萬，成了「月光族」，導致債務一發不可收拾。

黃勇傳透露，還沒有資金需求的時候，就接過很多民間借貸電話，今年2月開始在台南租房子，開銷變大，他開始向民間借貸，很多時候不知道利息跟還款時間就借了。目前債務交由經紀人處理，研擬是否有債務整合的清償方式，也要釐清當中是否有遭到詐騙的情況。

事發後黃勇傳彷彿人間蒸發，他表示曾碰過債主找上門的情況，考量自己的經濟能力，先退掉台南租屋，車子也抵押了。前陣子都在宜蘭老婆家，跟著岳父工作做板模，雖然收到球團開除的訊息，但沒有能力去面對，不敢面對所有教練跟長官，也很怕債主上門。

「事情爆發出來的時候，當下不知道怎麼跟家人說這件事，後面還是有跟家人說經過，也是有被家人罵。」黃勇傳說：「這是我自己造成的，想讓大家知道事情經過，且跟賭博無關。」

至於下一步，黃勇傳表示還沒有想法，召開記者會只是想先讓媒體、球團信任，「不管之後有沒有打球，都會好好照顧小孩跟好好工作。」他也透露目前並沒有其他球團接洽。