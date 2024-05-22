1名女子日前在網路論壇控訴，先前到新北市蘆洲某間婦產科看診時，診所的老醫師不僅未依正當程序內診、沒戴手套就亂搓揉下體，甚至還一度說出讓她感到不適的言語，讓她覺得非常噁心，事後改去另一家診所後，這才驚覺自己的遭遇完全不正當，氣得她將事發經過公開在網路上，據悉，當事人昨天已報案處理，今（22）日到轄區警局製作筆錄，衛生局也派員到診所了解情況。

「我會陳述的非常直接明白，因為不希望再有其他女性受害。」該女近日在《Dcard》心情板上發文表示，之前雖然有在別家婦產科看過診，但因無性行為、不必內診，因此自己並不清楚內診該有怎樣的程序，直到前往這間、也就是她第一次接受內診的婦產科後，她卻發現醫師手指會不停在陰道進出、另一手則邊撫摸大腿，且每一次還都沒戴手套，「我沒有反抗，因為我想說醫生那麼老了應該不至於那麼噁，沒想到就是。」

女子回想表示，因先前在此診所診斷出有子宮內膜異位症，當時醫師告訴她這個病症會擴散至屁股，所以每一次只要有內診都會請她站著，並從後面一邊揉屁股、一邊問：「這樣會不會痛？」直到去年12月5日，她最後一次前往這家婦產科、只是要拿催經藥，但醫師卻又再次要求內診，且過程中還是一樣沒戴手套，「可能因為我之前並未反抗，醫生對我做出更過分的行為。」

當時，醫師對該女說道：「妳有吃我開的那個特效藥，變比較好了，妳這邊變的好軟，跟男友做那件事的時候應該不會不舒服了吧？」緊接著，他又將手轉移至私密處，不斷地搓揉問：「這樣是不是很舒服？」這讓原PO感到十分噁心，但即便想逃、身體卻又動不了，「我根本不記得後來醫生說了什麼，因為腦袋一直在想，我這是被性騷擾了嗎？這真的是正確的診斷過程嗎？」

經由友人介紹後，女子改前往蘆洲另一家婦產科就醫，結果這才確認她此前所遇到的看診過程根本完全不正當、不正常，且即便已事隔5個月，她心裡至今仍感到非常不舒服，因此決定在網路上發表評論，並同時附上看診證明。不僅如此，發現該診所在Google上也有許多負評，且內容均與醫師行為不當、亂摸侵犯、沒戴手套、讓人感到不適等類似狀況有關，令人髮指。

新北市衛生局表示，有關蘆洲區某婦產科診所疑涉對患者有性騷擾的情事，目前衛生局未有接獲民眾陳情，惟因當事人已於網路上透露該機構名稱，衛生局已派員到診所了解狀況。

衛生局指出，如果經查獲屬實，該醫師恐涉及刑事責任及醫師法第25條「利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定」或「執行業務違背醫學倫理」應移付懲戒，依醫師法第28條之規定，最重可作成「廢止醫師證書」之懲戒。另外，涉及性騷擾部分，當事人亦可依性騷擾防治法第13條規定，向社會局提出申訴。

新北市家防中心表示已接獲通報，並由社工提供協助，將視被害人需求提供陪同筆錄、陪同開庭、法律扶助、心理諮商等協助。