GU女性上衣系列推指定款任兩件折100元的優惠，包含百搭又吸汗快乾的「女裝DRY迷你T恤」。（GU提供／朱世凱台北傳真）

adidas一年一度的「Share Your Stripes」活動展開，自5月24日至6月2日，於全台adidas直營門市與經銷門市買指定商品可享買二送一優惠；同時在adidas官方網站特別專區也享3件66折優惠，這波優惠涵蓋adidas專業運動必備的AIRCHILL系列、超越舒適的SUPERNOVA跑鞋、百搭的adidas Sportswear運動休閒單品等，為夏日運動穿搭增添新意。

adidas此次優惠內容為全台直營／經銷門市指定商品任選兩件送一件，以低價者為贈送品項；另adidas官方網站「換你分享」專區同步享3件66折；品牌近期新推的AIRCHILL頂級訓練服飾也入列好康榜單中，標榜全新風感面料科技結合HEIQ涼感紗線，為高強度訓練愛好者提供360度通風的極致透涼感受，針對肩、背、腰等人體最需要散熱的區域加入AIRCHILL風孔，提供強勁的透氣性，能效排汗降溫，擺脫悶熱濕黏。

另外，日本服飾品牌GU也將於5月24日至6月2日連續10天推出「感謝祭」，單品最低只要250元起即可帶走，並預告有兩大全新聯名系列將於5月31日上市，包括GU與美國超級英雄電影「蝙蝠俠」的聯名系列，以經典漫畫作為設計的印花T恤系列，是漫畫迷們不會想錯過的話題新品；而「侏羅紀世界」聯名系列則以復古風格的圖案T恤與短褲系列，讓小朋友享受以恐龍為主的活力穿搭。