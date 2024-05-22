新政府520正式上任，文化部長李遠（小野）今首次赴立院教育及文化委員會備詢，針對國民黨立委葛如鈞、羅廷瑋、葉元之關心台文館吉祥物「阿龍」抄襲風波，以及賴清德就職典禮的貓狗視覺遭疑抄襲等問題。李遠再三強調「抄襲不對」，還直言他會自己去畫一隻狗、一隻貓，「我希望在我的文化部，不會如此（抄襲）。」

李遠今（22）日到立法院教育及文化委員會備詢，國民黨立委葉元之指出，國立台灣文學館的實境解謎遊戲主視覺「阿龍」抄襲風波，台文館兩度否認、第一時間相信廠商「蹦世界」的P圖偽證，非常離譜。

李遠表示，「抄襲不對，硬拗更不對」，對該案文化部已經徹底檢討，未來標案的流程、SOP也要檢討，至於過去該廠商合作的標案有沒有涉及抄襲疑慮，目前也正在徹查中，「我個人覺得蠻離譜的，但為什麼會這樣，坦白說這件事我不清楚該怎麼回答」。

國民黨立委羅廷瑋也關心台文館此事後續該如何負責，李遠則說，自己處理此案件，「不會推給第一線人員」，也沒辦法粗暴地說要換掉誰、叫誰下台，這只是逞一時之快。自己過去曾經跟台文館有密切接觸，知道裡面很多優秀員工，但也曉得「抄襲是嚴重的議題」，因此會妥善做出應對，他願意代表文化部向原繪師鄭重道歉。

國民黨立委葛如鈞則舉出，賴清德總統就職典禮的彩色線條視覺、貓狗輪廓有許多相似的設計，質疑台灣的設計圈似乎有了「抄人特攻隊」，台灣是不是設計已死？

李遠對此則保守地說，抄襲在法律上有嚴格的認定，但也直言，以他個人的標準來說，「我會自己去畫一隻狗、一隻貓」。李遠也強調，「我希望在我的文化部，不會如此（抄襲）。」

對於國民黨立委葛如鈞22日質詢時問及，總統就職典禮的貓狗視覺是否屬抄襲，文化部長李遠（小野）認為抄襲有法律定義，但他會自己畫。（截自國會頻道）

此外，葛如鈞也提到，巴黎文化奧運台灣館主視覺疑似抄襲Apple emoji，但Apple emoji 在使用上應該要取得授權。李遠也表示同意，目前處理中，也會要求同仁取得授權並詳細報告。