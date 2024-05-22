追垃圾車是不少民眾的困擾，民進黨新北市議員許昭興今在議會質詢，希望新北市於永和先試辦「定時定點收垃圾」，也能減輕清潔隊員的負擔，環保局長程大維回應，環境部一直都有推動「定時定點收運」，會跟清潔隊與在地討論研議可行性。

許昭興表示，北市目前已推出垃圾定點定時收運垃圾，新北市幅員廣闊，可以視狀況實施，舉例來說永和都會化，垃圾收運點非常密集，但清潔隊人力愈來愈吃緊，無法適時補足，建議針對不同區域定時定點收垃圾，方便上下班民眾可以丟垃圾，不用再追著垃圾車跑。

程大維說，環境部一直都有推動「定時定點收運」，但須考量民眾習慣改變，會逐步推動，目前在板橋的江子翠與塭仔圳重劃區都有在畫設定時定點丟垃圾，市區道路部分未來勢必要整合路線。

許昭興建議，可先在永和的大馬路先實驗試辦，保福路車流量不多是很適合定時定點收運垃圾的地點，這樣收運垃圾線也能收掉一些，能減輕清潔隊員的負擔。民進黨新北市議員黃淑君也認同表示，盼板橋區也能納入試辦區域。

程大維承諾於一個月時間內送交相關報告給議員。