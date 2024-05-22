環境部長彭啟明表示，明年將遴選下一屆環委，會遵照委員建議，透過開放政府的方式，讓更多環團參與、反映意見。（摘自國會頻道／蔡佩珈台北傳真）

環評委員任期到明年8月31日，有立委22日在立法院社福環衛委員會指出，目前僅第6屆環評委員有較多環團代表，希望考慮將環團有機會擔任環委。環境部長彭啟明表示，明年將遴選下一屆環委，會遵照委員建議，透過開放政府的方式，讓更多環團參與、反映意見。

民進黨立委王正旭22日在立法院社福環衛委員會表示，環委每2年改選1次，查看歷屆環委名單，僅第6屆環委有較多是環團代表，建議考慮讓環團有機會擔任環委。

環境部長彭啟明表示，會遵照委員建議，透過開放政府的方式，讓更多環團參與、反映意見。

他也表示，環評會議紀錄公開、直播，已有開放政府的形式，環委甄選方式有一定公開性，不認為過於封閉，但環評可納入更多開放政府程序，例如決策過程納入更多意見，而且「開放政府夥伴關係聯盟」每2年開會都針對環境部分有討論，希望未來能夠對接，有更多類似概念納入環評。

環境部環境保護司長蔡孟裕補充，目前環委任期到明年8月31日止，約明年6、7月展開遴選程序，依現行規定，其實不論大學、NGO團體都能推薦人選，委員會會進行遴選。

至於未來能否一定比例NGO團體擔任環委？或環團是否有保障名額？蔡孟裕表示，法規沒有此規定，但規範逾3分2環委必須外聘，如果NGO或其他團體願意推薦人選，都能依程序進行遴選。