heres a compilation of LaMelo leaving the Hornets arena, someone needs to tell him to stop running red lights jfc... pic.twitter.com/sOHeRFCpgY — IcyVert (@IcyVert) February 22, 2023

黃蜂明星控衛「球弟」拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）被一位小球迷的母親麥克瑞（Tamaria McRae）控告傷害。事發於去年10月，鮑爾參加在夏洛特主場光譜中心舉辦的球迷活動，麥克瑞的11歲兒子喬瑟芬（Angell Joseph）在鮑爾駕車離去時靠近他的車子請求簽名。當時鮑爾正在等紅燈，他從車裡看著喬瑟芬，後來號誌轉為綠燈，鮑爾忽然加速離去，造成喬瑟芬的單腳骨折與背部受傷。

麥克瑞透過律師對美媒ESPN說，她的兒子喬瑟芬（現在12歲）這幾個月都在養傷，而且精神遭受巨大傷害，他非常沮喪也不願意出門。「有一段時間我幾乎認不得我的兒子了，當你的孩子受傷，這也會傷到你，我是很堅強的人，但這擊垮我了。」

鮑爾是喬瑟芬最喜歡的球星，被自己的偶像如此對待令他相當崩潰，麥克瑞的律師要向鮑爾的保險公司求償，他們在醫療相關的帳單超過2.5萬美元（新台幣80萬）。美媒TMZ報導，鮑爾平常就會從體育館高速駕車離去，有時候還直接闖紅燈，這與麥克瑞描述鮑爾「極度疏忽與魯莽」的駕車方式相符。

黃蜂球團與鮑爾暫無評論，鮑爾本季受到右腳踝傷困擾只上陣22場，今年1月底就提前關機。黃蜂與鮑爾簽下5年最大2.6億美元超級頂薪合約（保障2.04億美元），去年11月鮑爾被「BBB」大球品牌的前合夥人佛斯特（Alan Foster）控告侵權與詐欺，求償2億美元。