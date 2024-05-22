中捷砍人事件中，洪姓嫌犯的父親今天出面代兒子向社會即被害者道歉。（林欣儀翻攝）

【中捷隨機砍人】兇嫌父急想向傷者道歉 多次鞠躬：我做錯了沒教好 @ChinaTimes

台中捷運21日發生洪姓男子持刀砍人事件，導致洪男及許姓男子、17歲高中生共3人受傷，事後洪男的父母接獲消息從高雄北上台中，他的母親難過到與洪抱頭痛哭，家屬今天上午面對媒體表示歉意，洪男的父親更6度鞠躬、哽咽說「我不會教小孩」，強調會與生病的兒子、妻子一起面對後續刑責及賠償事宜。

這起事件發生在21日上午11點多，洪姓男子帶著3把刀從中捷水安宮站進入搭乘捷運，一進入車廂內就亮出兇刀並攻擊乘客，27歲許姓男子見狀趨前與洪男搏鬥，並順利制服洪、奪下刀械，周邊其他乘客也協助將人壓制，最後警方抵達逮捕洪，並將受傷的洪男、許男及17歲高中生送醫救治。

洪姓嫌犯的父母昨接獲消息趕到台中，除了幫兒子聘請律師，他的母親還急忙去幫兒子買衣服、母子倆在警局抱頭痛哭。洪男父親說，他得知此事後相當擔心傷者傷勢，原本想去探視，但因為傷者都還在醫院治療，因「去下跪傷勢也不會好」遭到勸阻，今天透過媒體向被害者及家屬表達歉意。

洪男父親6對面對媒體鞠躬道歉，更數度哽咽表示「我這個爸爸，真的不會教小孩，我做錯了」，他表示，得知2名乘客的傷勢比兒子還要嚴重，覺得很對不起他們，「他們是被害者，我們沒有權利要求他們原諒我」，兒子已經年滿20歲，要為自己的行為負責，但他與妻子都會陪伴兒子面對刑責與未來賠償，「是我沒有教好，我應該要陪伴他」。