縣長與來賓在會場合影。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦體驗原民捕獸陷阱。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府22日在苗栗市巨蛋體育館舉行多元教育博覽會，展現學生在國中技藝教育、原住民族教育、戶外與海洋教育及國際特色學校各領域的豐碩成果，有40個攤位搭配闖關集點與靜態展覽，使博覽會型態更活潑、內容更豐富。縣長鍾東錦頒獎肯定技藝競賽績優師生，期勉大家持續深耕多元教育，讓孩子探索發現自己獨特的天賦，適性揚才。

縣府教育處長葉芯慧指出，為鼓勵各校分享學子學習成果、展現教育多元面向，今天在巨蛋體育館規畫多元教育博覽會，主題定調為《展技能、秀原藝、遊貓裏、躍國際》，提供舞台讓學生展示4大領域的多元教學成果。此次參展學校包括縣內公私立高中職和國中小，包括國中技藝教育16攤、原民教育14攤、戶海教育7攤、國際特色3攤，合計40攤。另外，周邊設技藝教育課程靜態展示區，同時辦理闖關集點趣味活動，會場熱鬧繽紛。

博覽會開場節目，安排建國國中客語歌演唱《阿婆的山歌子》和泰興國小表演精湛的《與太陽的戰役》舞蹈，展現客語學習及原住民族教育的深耕成果，象徵多元族群融合及教育多元化。

會場有勞動部官員、縣議員、鄉鎮市公所代表、各高中職及國中小校長參加；國立台中教育大學主任祕書陳盛賢也應邀出席，肯定苗栗縣的多元教育奠定學子探索發展方向的正確觀念，更以綜合發展呈現苗栗的精神與特色。

會中，縣長鍾東錦偕同來賓頒獎表揚技藝競賽績優人員，包括112學年度全國技藝教育績優人員及技藝競賽各職群前3名，肯定學校、老師和學生的努力，已使多元教育在苗栗向下扎根，也期許學子能發現天賦、適性揚才，契合博覽會主題《展技能 秀原藝 遊貓裏 躍國際》主題，提升學子競爭力。他也讚許112學年度在4大領域的多元教育成果。

鍾東錦說，國中生正進入「登大人」的轉型階段，有些學生如果對技藝有天賦、有興趣，將來也可選擇技職教育，走出自己的人生坦途；原住民族教育則著力在老祖先的文化和語言的傳承，語言方面的難度較高，政府機關責無旁貸要提供必要協助。

苗栗縣有5、60公里海岸線，透過戶外及海洋教育，讓更多人喜愛大海，促使山海並進、均衡發展；在國際特色教育方面，則配合政府2030雙語政策及108課綱，並推動國、高中生「澳視群英展翅計畫」將雙語教學向上接軌，同時尋求縣議會和議員的支持，提高優秀子弟出國參賽的補助，回復到疫情前的標準，以鼓舞士氣。

鍾東錦讚譽開場表演歌聲優美、舞蹈精湛；他強調，學子不論在音樂、舞蹈、木雕，甚至機械或食品加工各方面有特別的興趣，可循著正確方向努力，肯定是件好事，也要感謝校長團隊戮力耕耘多元教育，才能展現豐碩成果，未來各校有軟硬體需求，縣府將持續爭取議會和議員鼎力支持，努力讓苗栗縣的教育水平與都會地區並駕齊驅。