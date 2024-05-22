立法院昨（21）日繼續處理國會改革法案，場內民進黨祭出案海戰術試圖杯葛，場外則有逾3萬人轟國民黨、民眾黨黑箱。針對作家顏擇雅喊話要拉下立法院長韓國瑜，並點名罷免徐巧芯、馬文君，前立委蔡正元則以自身經歷為例狠酸。

顏擇雅今發文提到，民眾黨立委全是不分區，無法罷免，但國民黨有不少區域立委，「我們來想想哪幾席是最可能罷免的，拉下韓國瑜」，並點名徐巧芯，馬文君等指標人物都一定要。

對此，蔡正元今在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，要讓韓國瑜從院長位置拉下來很困難，並酸喊話的這些人都不讀書，要先看看立法院的規定。

對於顏擇雅點名徐巧芯一事，蔡正元諷刺表示「歡迎，我贊成」，並以自身經歷為例說明。蔡正元進一步說道2014年的「割闌尾計畫」，對於民眾要罷免他，他從來沒有說過不好也表示歡迎，但實情是當時連民進黨里長都不敢呼應該罷免案，因為他也能動員人罷免里長，反而還更容易。

蔡正元強調，若要動員人罷免徐巧芯，那就接受考驗，但他也強調，要罷免民進黨立委反而更容易。