碳費明年開徵，碳費費率審議會開3次會，尚未拍板具體費率，多位立委都關切審議進度及開徵後影響，有立委質疑，環境部針對費率早有腹稿，只因為企業有意見遲不敢端出，追問環境部「敢不敢把車開出去？」環境部長彭啟明表示，碳費這台車一定要趕快開，縱使影子價格是0也可以開。

環境部長彭啟明22日到立法院社福環衛委員會報告業務，國民黨立委王育敏表示，碳費制度延宕至今未有定論，環境部能否自主決定？抑或只要涉及中小企業，就得看經濟部臉色？碳費費率審議會開會至今，從未碰觸費率問題，環境部是否早有腹案，只因為企業有意見，不敢公開？彭啟明「敢不敢把車開出去？」

彭啟明指出，「這台車（指碳費）一定要趕快開，縱使影子價格是0也可以開」，但他無法自主決定價格，而且碳費是碳定價的一項工具，已指示環境部學習新加坡、日本等先進國家配套，他任內會發展多元碳定價工具，促進更多減量。

國民黨立委蘇清泉表示，政府每年撥補台電上千億，其財務狀況令人擔憂，如果再徵碳費，電費會不會漲？民進黨立委林月琴則指出，現有業者聲稱碳費開徵引起的預期心理，使大家追房價，造成很大負擔，環境部能否成立聯合稽查小組，了解是否有不肖業者利用碳費，惡意哄抬房價？

彭啟明回應，如果台電提出自主減量計畫並達成指定目標，可適用優惠費率，對電價影響不大。至於聯合稽查小組，會再研議。