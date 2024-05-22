韓籍啦啦隊女神李多慧自去年4月來台，便憑藉甜美外型與精湛舞技，圈粉無數，如今來台一年多的她，日前宣布定居台灣，不需再像之前台灣、韓國來回奔波。而日前難得返回韓國的她，竟意外在機場巧遇許光漢。

從李多慧的限動中可見，她綁著高高的丸子頭，戴著口罩似乎是素顏，穿著深藍色外套，背著銀色包包，打扮相當休閒。然而，當她得知許光漢即將步出金浦機場後，站在人群中的她墊起腳尖，舉起手機準備拍攝。

李多慧在韓國機場巧遇許光漢相當激動。（圖／翻攝自李多慧IG）

等到許光漢一現身，即使對方沒看到自己，李多慧仍熱情地揮手，並跑了一小段路，目送許光漢離開。這次的經驗也讓她忍不住直呼：「這太不像話了」，並附上一個淚眼的表情符號，可知她的心情相當興奮且激動。

許光漢出現後，李多慧還熱情地向揮手，並跑了一小段路，目送對方離開。（圖／翻攝自李多慧IG）

事實上，李多慧先前接受訪問時，曾被要求從台灣五位男藝人選擇她的理想型，當時她選擇了許光漢，因為對方陽光般的笑容，讓她覺得相當有魅力。而日前她登上韓國綜藝時，也再度表達對許光漢的喜愛，但很可惜一直未能見到面。如今兩人在機場巧遇，雖許光漢未看見她，但她仍相當開心。