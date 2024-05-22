新竹縣政府持續完善YouBike2.0公共自行車網絡便利性，在竹北市新增通勤通學熱區等10個站點，22日正式啟用，全縣建置YouBike已達147站、1180輛車。縣議員呂宛庭關心YouBike何時能騎進新埔？交旅處長陳盈州指預計7月可以啟用。

陳盈州說，縣府2022年陸續在竹北、竹東、新豐及湖口等4鄉鎮市建置YouBike2.0，平均周轉率約4轉，竹北市騎乘率最高，周轉率達5.84轉，地方民眾盼再增加站點，市公所挹注8千萬元經費後，由縣府陸續辦理採購與設置作業，在這10個站點啟用後，45個站點全部完成。

陳盈州指這10處站點各具功能，在高鐵新竹站附近的「高鐵六路隘口八街口」、「公三公園」及「新竹生物醫學園區」的北門站點，可滿足高鐵、台鐵尖峰時間民眾轉乘需求。

「鳳岡路三段29巷」、「新溪街溪洲路口」及「自強北路勝利三街口」，可提升附近民眾便利性。「勝利國中」、「陽明交通大學」則能滿足通學需要。「水月公園」、「竹22（東海一街156巷口）」則能方便民眾休閒遊憩。

縣議員呂宛庭提議新埔也要有YouBike，方便通學族外，更能讓遊客輕鬆騎到新埔義民廟等景點，指縣府1月宣傳6月「YouBike騎進新埔」，眼見6月將至，目前鎮內完全沒看到建置站點的動靜，詢問目前進度為何？YouBike何時能騎進新埔？

陳盈州說明，新埔YouBike設置10個站點，8站會在新埔市區，另2站分別在褒忠義民廟和遠東紡織廠，確定站點後很快就能完成建置，6月會陸續建置和進行驗收，將有100輛車其中10輛為電輔車，預計7月可以啟用，將有助改善新埔鎮的公共運輸。