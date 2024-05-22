民進黨新北市議員黃淑君今在議會質詢指出，2023年工務局建照核發437件，總樓地板面積近500公頃，核發樓地板面積為全台第二，僅次於台中，相對的核發建照耗費時間與人力也多，要求是市府考量AI輔助建照審查，以減輕第一線負擔，並盼能明年上路，工務局長祝惠美回應，現已開始著手，希望透過公私協力，努力看看能否在明年上路。

黃淑君表示，新北審查的量體比其他縣市大，副市長朱惕之曾說，新北市未來將引入AI審照，想知道目前進度？

祝惠美說，現在很多各行各業都想利用AI減輕行政效能，這是好的方向值得研議，但利用AI審照前須成立大量資料庫，會跟建築師公會檢討，某些法令上較明確的部分可以先建立資料庫，透過AI完成檢核，成形後將做規畫。

黃淑君詢問「有機會明年可以上路嗎？」因為新北公務員流動高，希望AI審照能盡早落實，期盼今年就能看到相關預算編列。祝惠美表示，會在一個月內提供相關報告。

此外，黃淑君也關切八里汙水處理廠點交進度，並希望板橋應再增設水資源處理中心，對此，水利局長宋德仁表示，預計7月底完成設備初步點交完成，另已在板中附近規畫增設水資源處理中心。