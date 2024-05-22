柯建銘緊跟！新閣揆卓榮泰拜會立院 韓國瑜主動握手拍肩 @ChinaTimes

賴清德新政府520正式上任，行政院長卓榮泰今（22日）率行政院副院長鄭麗君、政院秘書長龔明鑫，到立法院拜會立法院長韓國瑜、立院副院長江啟臣。卓榮泰會後表示，他跟韓國瑜說，新的團隊沒有蜜月期，未來行政院團隊會提出具急迫性、爭議少的福國利民政策，希望立法院能夠協助，相信人民會希望看到行政立法兩邊的夥伴溝通順利，但也特別指出希望行政院的「依法行政」是來自立法院在程序正義上的指導。

卓榮泰今中午赴立院拜會韓國瑜，會後在臉書發文表示，謝謝立法院 韓國瑜院長，在非常短的時間內安排行政院團隊的拜會。不論是昨天在議場的委員，或是街頭上、螢幕前的公民，都非常關注近期的法案進度，以及朝野雙方未來的關係。

卓榮泰透露，他今向韓國瑜表示，新的團隊沒有蜜月期，但是行政團隊的行動，已經維持在高峰期。行政團隊的精神是「誠意溝通，人民優先」，所以未來行政院團隊，會提出具急迫性、爭議少的福國利民政策，也希望立法部門能夠給予協助。

卓榮泰說，他一再要求行政團隊，必須要維持行政中立，依法行政。唯有如此，才能得到人民的支持，這也是維護憲政最重要的一環。也希望行政院所依據的依法行政，都是來自立法院在程序正義上，給予政院團隊的指導。

卓榮泰說，今天特別要拜託韓國瑜跟各位立法委員，詐騙猖獗，人民深惡痛絕。行政院已經提出打詐四法，誠懇拜託立法院能儘速通過，讓我們握有對付詐騙集團的利器，保障民眾的安全。稍後他也會到花蓮訪視，也希望行政、立法兩院能在預算程序上，彼此合作。

卓榮泰表示，「我相信，人民會希望看到行政立法兩邊的夥伴溝通順利，中央地方兩造的團隊配合良好。這也是我們所能給台灣人民，對國家新的期待。」