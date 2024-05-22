俄烏戰爭爆發後，西方國家對俄羅斯發動全面制裁，進而導致許多國家開始降低對美元的依賴，甚至形成去美元的浪潮，分散經濟風險。然而，有專家認為，去美元化是一個糟糕的笑話，實際上沒有拋售美元，外匯貨幣雖然多元化，但不是以犧牲美元做為代價。

Business insider報導， CPM金融集團創辦人、首席大宗商品專家Jeffrey Christian提到，許多人鼓吹降低對美元的依賴，但下降的幅度並沒有外界想像的那麼嚴重，去年第四季美元仍佔全球外匯儲備的54%，僅略低於2021年第四季的54.8%。

此外，美元也在過去十年來不斷升值，顯示貨幣需求仍高，Jeffrey Christian表示，「顯然，人們購買美元的力道比售出的還要大，去美元化是一個神話、笑話，甚至是一派胡言，無論你怎麼稱呼它，但它不是事實也不是現實。」

聯準會理事Chris Wallace也提到，儘管美元面臨挑戰，但目前的主導地位不受影響，「美元在世界經濟的角色正在發生變化，金融市場也不斷發生變化，從許多指標來看，美元依然是使用最廣泛的貨幣。」

許多經濟學家認為，一旦一種貨幣被視為避風港，需要數十年的時間才有可能改變，甚至取代它。