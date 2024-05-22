藝人女星楊丞琳參加大陸節目《歌手2024》，接連因為高音翻車、忘詞等失誤慘遭淘汰，唱功則被加拿大聲樂老師Rozette評為「大陸版小甜甜」，還被網友做成哏圖嘲諷，對此，YouTube頻道「哇CAL,VIN了咯!」指出楊丞琳會跌落神壇的關鍵原因。

YouTube頻道「哇CAL,VIN了咯!」指出楊丞琳近年的大陸歌唱事業，經營得有聲有色，不過短短不到幾年，卻變成爭議人物，讓網友好奇怎從一手好牌變成「群嘲」歌手，頻道「哇CAL,VIN了咯!」強調楊丞琳演出並沒那麼差，只是太想當一名全能歌手，不僅在新專輯狂飆舞技，還參加跳舞選秀節目證明自己，不過因為表情太過猙獰遭吐槽，加上在《歌手2024》選唱不適合自己音域的歌曲，導致演出翻車，全都是「太過用力」想要展現自己的表現。

楊丞琳在《歌手2024》的演出，被加拿大聲樂老師Rozette評論很像「大陸版小甜甜」，指出她的演唱技巧不會為演出加分或減分，但確實「不是自己喜歡的菜」，自己則偏好喜歡用自然嗓音演唱的歌手，接著開玩笑表示倘若楊丞琳聽到這位老師的講評，肯定會跑去哭。

至於楊丞琳真正招黑的關鍵原因，則是有太多失言的黑歷史，像是曾在直播及上節目時，屢屢自稱是「小阿妹」，此外，包括「在台灣吃不起海鮮」、「河南人愛騙人」等失言風波，加上只要演出遭到批評，就會以「外行人不懂」的字眼反擊網友，過於自信的言論常引發眾人不滿。

「哇CAL,VIN了咯!」頻道強調不否認楊丞琳是很認真的藝人，唱功也有自己的特色，否則不會一路紅到現在，只不過要先學會管住嘴巴，否則只會繼續遭人嫌。