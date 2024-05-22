中華道家人文協會今（22）日於新北市府舉行「粽愛相連 串起希望」端午愛心粽捐贈儀式，捐贈2萬餘顆粽子。理事長張旖表示，協會多年來投入公益不曾缺席，本次捐贈的愛心粽已由協會志工們送到新北14處社福單位，盼能「聚善傳愛」。

社會局說，中華道家人文協會響應「新北市好日子愛心大平台」實物銀行捐贈粽子已12年。捐贈儀式中也特別邀請曾受惠的「小旻」媽媽出席。「小旻」媽媽說，因小孩患有先天性心臟病及斜視，需要龐大醫療費，家中僅靠爸爸微薄收入十分困苦，最後靠著社會局介入才改善，很感謝社會局和社會上的善心人士給予極大支持和陪伴。

張旖表示，每年端午節將至，協會便會動員大量志工人力與資源，將充滿溫暖與祝福的粽子送到新北弱勢家庭手中，不間斷提供所需物資及資源，從第一年捐贈的3000顆粽子提供給16個弱勢單位，到今年採購2萬7250顆新北在地「石門粽」，預計提供3025戶弱勢家庭，希望「聚善傳愛」凝聚愛與善的力量，也期待拋磚引玉，讓更多善心人士及團體共同響應。

社會局長李美珍表示，相當感謝道家人文協會多年來與新北市政府攜手幫助弱勢家庭，12年來累積捐贈達20萬150顆粽子，受益人次達5萬9885人次。李美珍說，本次捐贈的愛心粽，將分送至145個單位，期待更全面的照顧新北市弱勢民眾。