桃園市桃園區會稽國小天真樓多年來出現類似海砂脫落情形。（桃園市議員張碩芳提供）

桃園市桃園區會稽國小天真樓多年來出現類似海砂脫落情形，桃園市議員張碩芳22日於桃園市議會總質詢中爭取拆除重建，並希望重建後能將原教室改為特教班及幼幼班，尤其三級警戒中長大的幼兒普遍在語言、認知、肢體、情緒等發展較慢，新成形的「小烏龜世代」，2023年台灣早療通報人數達34781人，創下歷年新高，對此桃園市長張善政也在議會中承諾儘速爭取經費拆除該棟樓。

張碩芳表示，會稽國小天真樓的建築狀況相當嚴重，不只牆壁磚頭剝落，牆壁也出現了許多嚴重的裂痕，尤其在地震過後更為嚴重，擔心因為這棟樓的破損而導致孩童有安全的疑慮，盼教育局能夠儘速爭取經費，並以最快的時間拆除重建。

張碩芳提到，桃園區小檜溪重畫區社區增加，希望會稽國小天真樓拆除重建，改建成2歲托育專班、學前特幼專班、特教知動教室，無論是特兒還是2歲幼童、一般生都能擁有更舒適安全的受教環境。對此張善政也允諾，近期會盡快辦理天真樓拆除作業，爭取中央預算。

張碩芳指出，在2020到2022年間三級警戒中長大的幼兒普遍在語言、認知、肢體、情緒等發展較慢，新成形的「小烏龜世代」，台灣早療幼兒通報人數疫情後創新高，根據衛福部社會及家庭署統計，2023年通報人數達34781人，創下歷年新高，與疫情前相比成長逾3成。

張碩芳也說，桃園市早療通報案件今年1至4月份共1204件，但目前早療評鑑塞車，需要等1年多的時間，深怕錯過0至6歲的早療黃金期，建議桃園市府團隊跨局處整合並和民間機構合作，提升桃園早療服務量能。副市長王明鉅回答目前桃園市缺乏醫療人員，未來為增加醫療人員，以利改善早療評鑑的塞車情況。