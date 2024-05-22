賴政府正式上任，兩岸交流前景備受關注。前國安會諮詢委員、政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄認為，兩岸觀光問題將變成「拉鋸戰」，雙方會視形勢變化決定是否開放。同時，由於兩岸認知差別大，加上惡性螺旋上升，未來四年，危機的處理與預防成為重要主題。

輔仁大學日本暨東亞研究中心22日舉辦「賴清德上台後的兩岸及東亞國際形勢」講座，邀請前國安會諮詢委員、政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄，以及淡江大學國際事務學院榮譽教授趙春山出席研析520後情勢。

賴清德總統在就職演說中提及，兩岸可以「先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始」。邱坤玄對於陸生來台不感樂觀，而兩岸觀光問題則會變成「拉鋸戰」，雙方都責怪對方不先開放，此拉鋸戰將會變成「摸著石頭過河」，看形勢變化決定是否開放。

就未來兩岸關係而言，邱坤玄認為，未來四年沒有太大希望。同時，雙方認知差別大，大陸對自身發展深具信心，台灣因與美國關係深厚也有信心；在如此認知之下，加上彼此惡性螺旋可能逐漸上升，未來四年，危機的處理與預防成為兩岸重要主題。

至於民共交流，邱坤玄指出，民進黨認為因掌握執政權，大陸終究要與其打交道。然而他指出，中共認為真正掌握權力是美國，「如果搞定美國，台灣就比較容易搞定」。因此，未來四年，不可能出現兩岸官方溝通，也不會有民共黨際交流，至於與「民進黨人」的交流，他審慎認為「有可能」。

不過邱坤玄認為，對大陸而言，與「民進黨人」的接觸是私下且具選擇性的，更重要的是六成台灣人可以作為統戰對象。只是，當前兩岸交流的氛圍不好，尚有反滲透法等法律限制，對促進兩岸關係有很大障礙，他不樂觀看待兩岸交流。

趙春山則提及，大陸國家主席習近平透過馬習二會提出「中華民族」概念，認為只是一家人、自己人都好談，九二共識可先放一邊，但是賴演說沒有一點點兩岸是自己人的感覺，且不但沒有「感覺」，賴還試圖在民族、歷史、文化方面切斷台灣與整個中國、中華民國的連結，「兩岸變成非我族類，其心必異的鬥爭」。

趙春山另憶及，他陪同國民黨副主席夏立言赴陸時，曾詢問大陸全國政協主席王滬寧民共交往的可能性，王的回答很簡單：只要接受九二共識、反對台獨都可以來（大陸）。因此大陸不排除與綠營人士來往，但現在這個狀況就很難知道了。他補充，很多大陸智庫目前也在看風向，包括王滬寧在海峽論壇上的發言。