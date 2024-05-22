依統計數據顯示，台灣人一年使用胃藥逾22億顆，即使吃胃藥能有效緩解胃痛、消化不良等症狀，仍要注意服用胃藥期間的飲食。對此，腸胃科醫師鄭泓志點出，吃胃藥後要避免的5類食物，包括咖啡因飲品、果汁、酒精、辛辣刺激性食物及酸性水果。其中他提到，果汁中的一些成分，可能會增加藥物的毒性，造成中毒風險，不可不慎。

醫師鄭泓志在個人粉專發文表示，許多有喝茶、咖啡或果汁等飲料習慣的人，常忽略了食物和胃藥會產生交互作用，然而，此舉不僅會影響藥物吸收，還可能加重胃部不適。他並整理出吃胃藥後要避免的5類食物如下，提醒民眾切勿踩雷：

1、咖啡因飲料：咖啡和茶中含有咖啡因和茶鹼，兩者若和胃藥結合，會引發心悸、噁心、嘔吐、暈眩或痙攣等不良反應。

2、果汁：其中的一些成分，可能會增加藥物的毒性，造成風險。像是柳橙汁會提升含鋁類胃藥的吸收率，增加鋁過量導致中毒的機會。另外，過去在國外也曾發生，服用腸胃蠕動用藥平普賜（cisapride）的患者，吃藥時搭配葡萄柚汁，進而引發心律不整死亡的案例。

3、酒精：會干擾胃藥的吸收和代謝，降低治療效果並增強藥物副作用，引發頭痛、噁心、嘔吐等不適。此外，酒精本身就會刺激胃黏膜，可能會加劇胃部不適，尤其是胃食道逆流、胃潰瘍患者要盡量避免。

4、辛辣刺激性食物：像是辣椒、芥末等食物會直接刺激胃黏膜，引起胃部不適，最好不要食用。

5、酸性水果：像是柳丁、檸檬等會刺激胃黏膜，不適合在服藥期間食用。

鄭泓志說，吃胃藥後若要馬上吃東西，最好選擇清淡、易消化的食物，但最安全的做法，還是配白開水較恰當。此外，假如對飲食和藥物的相互作用仍有疑問，建議及時諮詢醫師或藥師，其會根據個別情況，提供最適當的的藥物指導。

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