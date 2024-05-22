縣長鍾東錦等人啟用交控中心。（李京昇攝）

新竹科學園區竹南、銅鑼園區，近年有不少科技大廠進駐，帶動人口成長外，也使得國道1號苗栗縣頭份交流道等周邊道路車流大增，為此，苗栗縣政府斥資175萬元打造交通控制中心，並在縣內重要路口導入AI車流影像技術，蒐集路口交通量、轉向量等資訊監控車流，22日由縣長鍾東錦等人啟用，未來交控中心升級，還能遠端控制號誌，讓車潮壅塞問題得以解決。

近年來三義、泰安及南庄等地區觀光及頭份、竹南及銅鑼等科技園區的蓬勃發展，均吸引大量人、車湧入，每逢連續假日或平時尖峰通勤時段，頭份交流道、頭屋交流道及熱門景點等周邊路網均易出現嚴重壅塞情形，縣府為解決交通問題，自2020年起爭取交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」分4期共計補助5850萬元導入智慧交控服務，並在今年以175萬建置交通控制中心。

工務處長古明弘簡報指出，藉由交控平台開發，並建置AI路口監控攝影機60座、CMS 資訊可變標誌20座、智慧視障有聲號誌20處，偵測道路即時路況資訊並透過設備儀表板等功能開發，可遠端進行路網監控及交控策略發布。

其中，更在重要路口導入AI車流影像技術蒐集路口交通量、轉向量等資訊，用於號誌動態調控及CMS道路資訊發布作業，過去2年以來縣府在竹南園區內科專路、文化街路廊及台13公義路廊透過號誌重整優化，已有效降低路段車流延滯20％以上，旅行時間也大幅下降，未來銅鑼科技園區將持續吸引更多科技廠進駐，縣府已擬定預算預作區域路網規畫。

在人本服務方面，近兩年縣府透過智慧公車站牌及視障有聲號誌建置，提供民眾即時到站資訊等更為便利搭乘大眾運輸環境，並在苗栗火車站周邊路口建置10處有聲號誌，透過APP藍芽功能語音播報路口紅綠燈秒數及站點位置，提升視障者通過路口安全及便利性，今年度將持續擴大於竹南、頭份、後龍及苑裡等地，在重要車站、醫院等路口處設置。

設在工務處運輸管理科的交控中心，將持續優化交控平台及交控設備佈建，明年將編制交控操作人員在中心端監看及控制，未來且將朝向跨區域交通協控與新竹縣市及台中等地進行緊密結合，擬定跨域協控計畫，今年度將在頭份交流道周邊導入動態號誌控制，搭配交控中心即時監控及車流門檻設定，定能使頭份交流道之車流運作更臻順暢。

鍾東錦說，很感謝交通部補助設置交控中心經費，在頭份、頭屋交流道及三義、泰安、南庄、台3線交通頻繁地區做好監控，並適時調整，讓遊客可以預先了解路况，縣府透過智慧化遠端監控，也減少人力耗費。

另外，由於各縣市都設立主政交通單位，縣府也考慮將工務處更名為交通工務處或是工務交通處，在送議會審查通過後正式更名，苗栗正慢慢朝智慧城市邁進，未來銜接桃竹苗大矽谷計畫，苗栗將會脫胎換谷。

今天在縣府大廳舉行的交通控制中心成立儀式，由縣長鍾東錦、交通部公路局中區養護工程分局長謝俊雄、中華電信總經理林昭陽、縣議員陳光軒、鄭碧玉、孫素娥、曾美露、曾玟學、徐筱菁、許櫻萍、陳品安、大湖鄉長黃惠琴、獅潭鄉長劉淑能、立委邱鎮軍特助等人共同啟動。