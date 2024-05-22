前桃園市立委候選人馬治薇涉收受大陸資助參選，桃園地檢署日前依違反《國安法》、《反滲透法》等起訴。22日延押庭中，馬治薇認為自己口供從頭到尾一致，加上身體不適，懷疑羈押事變相刑求，盼交保。法官諭知馬還押，是否延押，將以紙本裁定告知。

馬治薇遭控接受大陸資助美金、虛擬貨幣泰達幣折合新台幣1百萬元參選立委，並回傳國安單位名片，以及「中央各機關國會聯絡名冊」等。桃園地檢署依涉犯《國安法》、《反滲透法》等起訴。

馬治薇目前仍在台北女子看守所羈押，22日開延押庭，她表示，自己已經被羈押4個半月，看守所對其身體、精神都有極大負擔，自己也因身體不適保外就醫，發現有退化性關節炎。她又說，看守所飲食不佳、空間狹小，無法適量運動、外出放風，她不禁懷疑，羈押是對她的變相刑求。

馬又說，自己的口供從偵查庭到移審後從未改變，實無串證可能，且父母70歲高齡，哥哥又曾中風，家中事情只有自己可以幫忙。馬治薇說，自己在海外沒有資產、帳戶，一切都在台灣，也無逃亡之虞，希望停止羈押。

辯護人則說，馬治薇涉及《國安法》、《反滲透法》案件，對於其名譽有相當損害，務必在國內力求清白，不可能逃亡。此外馬治薇無罪主張並未改變，加上所有檢方已經附上所有事證，先前開庭時，檢察官也沒有提出調查證據，因此沒有其他方法滅證串證。辯護人又說，馬治薇在看守所沒有適合其高度的椅子，羈押是對她人權的侵犯，基於無羈押事由及人道考量，請求法院予以交保。

檢察官則說，馬治薇否認犯案對於資金相關支出於偵查及庭審期間所述並不一致，江上後續還要傳喚相關證人，實有勾串之虞。加上看守所環境與羈押與否並無關聯，請求法院延押。法官諭知馬還押，是否延押，將以紙本裁定告知。

馬治薇家人則說，馬的說法一直都一樣，只是接受朋友幫忙，且100萬對於選舉根本不夠。質疑若要讓馬入罪，也要能證明對岸人士是陸方官方人員，而不是收朋友的錢就有事。