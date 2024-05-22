男星夏克立因背部的舊傷復發而影響走路，昨（21日）住院接受手術，術後拍片報平安：「開完了，還在」，但痛苦全寫在臉上。據夏克立透露，醫生發現他的脊髓旁有巨型腫塊，改開另一種手術切除病灶。

夏克立開完刀後，在社群上傳一段短片報平安：「開完了，還在，YA。」不過，躺在病床上的他皺著眉頭，哀號：「好痛…」，便深深地嘆了一口氣，痛苦全寫在臉上。但他還是勉強打起精神，對著鏡頭比勝利V手勢。

夏克立一臉痛苦。（圖／夏克立IG）

夏克立向本報表示，醫生最先安排的是侵入性手術，會把後背切開，需要一個月以上才能恢復。但是，醫生一大早又做了一次核磁共振(MRI)，發現脊髓旁邊有一個非常大的腫塊，且纏繞在神經分支；因此，醫生取消原本的手術，改採取非侵入性手術，不需要切開背部或切開背部肌肉就能去除脊髓神經的腫塊。後來，醫生診斷這是椎間盤或脊髓神經中的腫瘤。

夏克立的背部有大腫塊。（圖／夏克立提供）

夏克立昨入院開刀處理脊髓神經旁的大腫塊。（圖／夏克立提供）

夏克立說手術花4-5小時，結束後他表示：「我腿上的神經疼痛似乎消失了，所以可能是（腫塊）大量壓迫神經造成的。我不確定背部疼痛是否還在或消失。」由於夏克立剛動完手術，身上有很多管子和針頭，所以不太舒服。等到他能坐或站後，就能評估是否需要做侵入性手術。

夏克立坦言，被背部和神經疼痛困擾2.5年，很難長時間站立。但他搭捷運時習慣讓位給婦女、老人，所以幾站後只能緊緊地靠在欄杆上，有時不得不提早下車。夏克立也說，排隊時他有時會蹲下甚至坐在地上，自嘲別人可能會以為他睡眠不足，視為奇怪的名人。