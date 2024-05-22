從《超級星光大道》出身的阿美族歌手盧學叡，曾發行過2張專輯，以《KAI試英雄》入圍過「益智及實境節目主持人獎」。最近他上節目分享原住民之間荒謬趣事多，除了個性海派大方，還很愛談性事，他原本以為爸爸幫他取這個名字，是希望他「在學習的路上充滿睿智」，長大才知道是跟原住民語中的「X液」有關。

盧學叡最近上《11點熱炒店》分享原住民平時很愛說性話題的玩笑，安歆澐表示自己先前曾被族人要求改名叫「舒耐」，主因是覺得她「舒服又耐用」；盧學叡立刻補充自己才是姓名被開性玩笑最血淋淋的例子，從小他自我介紹名字，以為是爸爸希望他在學習的路上可以帶著智慧和睿智，長大才發現完全不是這個涵義。

盧學叡（後排右1）是從《超級星光大道》出道。（圖／中時資料照）

盧學叡名字取自於O液？！原住民太會生小孩被調侃晚上在插秧？！ 11點熱吵店 20240516

盧學叡說，自己國中時才知道自己的名字「學叡」是從一個發音相近的阿美族詞彙而來，當時爸爸還想狡辯說：「是奮發向上、勇往直前的意思」，等到盧學叡再長大一點，聽到族裡老人家叫他名字都用曖昧的語氣，他才追問知道：「學叡它真正的意思、很直白的翻譯就是X液的意思」。

盧學叡曾入圍金鐘獎。（圖／中時資料照）

聞此，主持人沈玉琳開玩笑說：「你（盧學叡）本名應該是盧X液」，讓盧學叡哭笑不得，補充說從小以為爸媽充滿智慧，聽到取名由來「整個人都不好了」，後來才知道因為他是爸媽所生的第一個男孩，為了證明盧學叡是他們的孩子，所以才叫他盧學叡，沈玉琳又指出，盧爸爸其實也不算騙人，「他（盧父）希望你（盧學叡）像X蟲一樣，奮發向上勇往直前得第一，鑽進卵子裡面」。