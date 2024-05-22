一名男子和他人聊天，把護理人員講成護士，立刻被他人糾正，提醒他護理人員正確職稱為「護理師」，讓他超級傻眼，將其PO上網引發討論，知情人解釋，護士和護理師是兩個不同的執照，現在的醫療院所幾乎沒有護士，而衛福部過去也表示，護士普考早已在2013年停辦，僅保留護理師執照考試，兩者皆為依護理人員法規定的法定名稱，強調要尊重護理人員在醫院受聘的職稱。

原PO今（22）日於PTT八卦版指出，今和他人聊到中捷隨機砍殺案，過程中他以「男護士」稱呼兇嫌，沒想到旁邊認識的女生一聽到，立刻糾正他「講護士很不尊重，要叫護理師」，他當場愣住直呼「原來現在不能叫護士，要改稱護理師嗎？」

文章引起關注，有知情網友表示，護士和護理師是兩個不同的執照，現在醫療院所聘僱的都是考護理師執照的人員，加上護士普考早已在2013年停辦，僅保留護理師執照考試，因此從事護理相關工作的人員，只能稱做護理師。

過去衛福部也曾解釋，護士與護理師兩者僅是學歷上的差異，護士是高職畢業取得國家證照者、護理師則是大學、專科相關科系畢業取得國家證照者。

衛福部表示，高職護理科已於2005年停招，考量高職畢業後取得國家證照的年紀還太輕，隨後護士國考也在2013年停辦，強調護士和護理師皆為依護理人員法規定的法定名稱，應尊重護理人員在醫院受聘的職稱。