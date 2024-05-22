一名14歲的國中少年，因尿尿會痛就醫，進診間一脫下褲子，從小弟弟流出的黃綠色膿汁，「涮」地就滴流到地板，診斷是感染淋病，他聽到有些崩潰，說自己2個月前，也是在網路約大姐姐，破處就染淋病，心想不會再這麼倒楣，沒想到第2次又中，「不同姐姐，卻都是毒玫瑰。」

收治病例的泌尿科醫師李嘉文表示，這名國中少年是某個周一晚上來就醫，指3天前，也就是周五晚上，他網路約了位大姐姐，兩人發生性行為，周一上學就發現自己尿尿時有灼熱、疼痛感，並流出像濃鼻涕般的汁液。

李嘉文表示，由於這名少年僅14歲，他告知必須告訴父母，少年卻開始抱怨自己很倒楣，稱2個月前，他也在網路約砲，那是他的第一次，對方也是位大姐姐，過幾天他就因小弟弟流膿，被診斷是淋病，當時有告訴父母，就醫打針治好，沒想到再約一次，又中了，「這次一定會被（爸爸媽媽）罵死。」

李嘉文告訴少年，淋病並沒有免疫力，得了日後再有危險性行為，一樣可能重複感染，要預防建議使用保險套，「否則除了淋病，可能也會得其他的性病」，他即曾收治有人網路約砲，一次得了淋病、菜花與愛滋。少年聽完後，被打一針治療針劑。

李嘉文指，淋病致病菌是奈瑟氏淋病雙球菌，可存在患者的精液、陰道分泌物，甚至是口腔內，可藉由性行為、口愛、舌吻傳播，男性感染淋病後，約2至7天即會出現尿道流黃綠色膿汁、解尿灼熱與疼痛等不適症狀，女性尿道短，下體不見得會有不適症狀。