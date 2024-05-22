屏東執行分署將於29日在屏南工業區進行第二拍，有裝料桶35個、模具5組、鋁製模具流道安裝8組以及轉湯斗1個，只要達底價一半就有機會把物件帶回家。（屏東執行分署提供／謝佳潾屏東傳真）

屏南工業區一家鋁二級冶煉業者因違反空汙法遭開罰72萬元，另又欠營業稅、營所稅、勞健保等費用，目前共欠國庫約700萬元，屏東執行分署日前拍賣場內設備，響應超熱烈，5項標的拍出71萬7000元，分署將於29日進行第二拍，有裝料桶35個、模具5組、鋁製模具流道安裝8組以及轉湯斗1個，只要達底價一半就有機會把物件帶回家。

屏東執行分署指出，該業者從金屬廢料提煉鋁金屬，前年因為製程中產生大量明顯粒狀汙染物遭開罰72萬元，又滯欠營業稅、營所稅、勞健保等費用，陸續移送至分署執行，期間負責人雖曾辦理分期但未正常繳款，已被廢止分期，目前總欠約700萬元。

為此，屏東執行分署上個月底拍賣廠區設備，當天喊價競爭激烈，最熱門的鋁錠輸送機從15萬元起標，現場競買民眾熱烈出價多達86次，最後以33萬5000元拍定，此外還有鋁錠疊錠機、重油儲槽桶、柴油桶及裝卸台等其他設備，在主持書記官一路喊到燒聲的拍賣程序後，當天一拍雖僅拍出5項標的，但總拍定金額高達71萬7000元。

屏東執行分署將於29日在屏南工業區就地進行第二拍，，有裝料桶35個、模具5組、鋁製模具流道安裝8組以及轉湯斗1個，只要達底價一半就有機會把物件帶回家。

屏東分署說，當天上午10時至10時30分開放登記及觀覽拍賣物，10時30分開始喊價拍賣，可當場刷卡、付現或以本行即期支票繳款，拍賣地點在屏東縣枋寮鄉東海村科技路61號。