一名殺人未遂受監護的簡姓男子19日在基隆市某醫院脫逃，昨日發現簡男早已逃至台北市。基隆市議長童子瑋建議全面盤點監視器現狀，基市府回應，已推行多項監視器補助計畫，將持續清查故障監視器。（徐佑昇攝）

一名殺人未遂受監護的簡姓男子19日在基隆市某醫院脫逃，昨日發現簡男早已逃至台北市。圖為簡男20日出沒台北市和平西路三段之監控畫面。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

一名殺人未遂受監護的簡姓男子19日在基隆市某醫院脫逃，基隆市警方連日全力調閱上百支監視器，昨日發現簡男早已搭國道客運至台北市。基隆市議長童子瑋表示，基隆市監視器故障率居高不下，希望簡男脫逃案可做為借鏡，全面盤點監視器現狀；藍營議員連恩典指出，市府推行監視器布建政策相當有效，在暖暖區就成功抓過嫌犯，希望擴大推行。基市府回應，去年已推行多項監視器補助計畫，會持續清查故障監視器。

民進黨籍的議長童子瑋表示，這幾日大家都對簡姓男子在市區多地流竄的消息感到不安，昨日基隆市刑大追查並調閱民間、公家上百支監視器後發現，簡男已經於19日下午搭乘首都客運「1579」前往台北市區，在松山區南京東路、三民路口下車。基隆警方已與北市共組專案小組，全力查緝簡嫌到案，議會向辛苦的辦案警察致上敬意。

童子瑋表示，基隆市的公共監視器故障率長期居高不下，影響警政業務甚鉅，也屢有民怨。希望藉簡男脫逃一案，也正值開議期間，府會統一共識、充分討論，全面盤點基隆市的監視器現狀，建立改善長久機制與目標期程。

童子瑋建議，基隆的監視器妥善率應由警察局建置基隆市監視器管理維護的專責單位「監控中心」，統籌基隆市監視器事宜。與鄰里、民政、環保等等相關業務需要調動監視器時進行對接，長久也便於進行智慧化與大數據資料的積累。他也願意做為橋樑與中央進行溝通，爭取相關管理資源，共同補起安全漏洞，讓市民生活無慮。

國民黨議員連恩典表示，針對監視器部分，基隆市政府推動的鄰里社區監視器補助相當有效，他表示前陣子在八堵里、過港里就因為加裝了鄰里監視器，才能抓到偷竊嫌犯，也希望市府可以繼續擴大推行。

基市府回應，簡姓逃犯無手機難以定位，且沿騎樓躲避監視器行進、行徑無邏輯反覆繞行，增加監視器調閱困難。

基市府強調，過去基隆就有監視鏡頭不足的問題，謝市府上任後，為保障市民人身安全，已推動「基隆市重要路口監視系統效能提升計畫」，分期將舊有類比監視器換新為高畫質數位監視器，去年已建置600支，持續辦理中；同時進行「里鄰社區監視系統及夜間感應照明設備補助計畫」，去年已完成安裝監視器270支，此外也全面清查待修監視器，盼能完善基隆治安成為友善城市環境。