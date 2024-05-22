受監護處分人逃脫未落網，新北29區校園原暫停開放至22日，今宣布延長，後續將視情況隨時滾動式修正延長暫停開放。（新北市教育局提供）

犯下殺人未遂案件、被處以監護處分的簡姓男子19日從基隆市醫院逃脫至今（21）日，原傳逃往瑞芳地區，現發現他的足跡在北市，因目前犯嫌尚未落網。新北市教育局昨宣布為維護校園安全，全市29區校園暫停開放至22日，今宣布延長，後續將視情況隨時滾動式修正，待重新開放會再行公告。

教育局表示，為確保校園安全，已經要求各校務必落實門禁管理及加強校園巡查，並提醒學生上放學盡可能結伴同行，勿在外逗留，各校若有發現可疑人士將於第一時間通報警方與教育局校安室，希望盡早將犯嫌追緝到案。