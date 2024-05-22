台北榮總神經醫學中心副主任鄭宏志，與醫務管理組組員張女，偽造在COVID0-19防疫獎金分配會議紀錄，冒用職務代理吳姓醫師印章，在獎勵清冊上蓋章，直至院內同仁反映獎金分配不公，政風人員介入調查，整起案件因而爆發，士林地檢署根據吳醫師未授權張女蓋章的供詞，認定鄭男、張女涉犯偽造文書罪，依法起訴。

鄭宏志稱，他確有告訴張女發放獎勵金標準，商請張女製作獎勵清冊，但因生病開刀，張女未將獎勵清冊給他過目，他認為張女是將清冊交給職務代理人處理。但張女證稱，依鄭宏志的指示製作清冊，並打電話給鄭宏志確認，鄭告訴她2022年12月28日確實有召開會議，並聽從鄭的指示製作會議紀錄。

張女後自白證稱，當天確實沒有召開會議，但否認有盜用代理人吳醫師的印章，在會議紀錄上蓋章，並稱有詢問過吳，他說印章在桌子上，要張女自行取用並在清冊上蓋章，但吳到庭證稱，並未授權張女蓋章，檢察官認定張女涉犯偽造署押，與鄭男同為共犯，起訴偽造文書等罪。另外，鄭收受醫療廠商回扣仍在偵辦中。