立法院17日處理國會改革相關法案，朝野爆發嚴重肢體衝突，昨（21）日院會續審，民進黨團改用「文鬥」拖延戰術，不斷要求記名表決、重付表決，拖延議事，場外也聚集上千人表達訴求。對此，媒體人單厚之直言，民進黨昨天是「表不贏也打不動」，就是拖延，「皮鞋穿久了，換草鞋換不過來」，現在沒有重現太陽花運動的社會共鳴，朝野雙方的訴求都只停留在同溫層並未擴散出去，但雙方為了各自的支持者也都不會心軟。

單厚之昨在政論節目《關鍵時刻》表示，民進黨真的是有點「表不贏也打不動」，立法院外的現場的確是聚集蠻多人，但這給內部的壓力不夠。現在民進黨有說法是「有外賓來立法院打架不好看」，但實際上就是打不動，因為上一次就已經打輸了。

單厚之直言，「皮鞋穿久了，換草鞋換不過來」，林飛帆都進總統府了，能重現太陽花嗎？時空環境不一樣了，民進黨現在是執政者，還把問題都怪罪給在野黨，這沒辦法引起社會的普遍共鳴。

國民黨立委陳玉珍表示，前幾天民進黨團總召柯建銘說，只要韓國瑜說「休息協商」就好，韓昨天講了多少次協商，結果柯總召稱他身體不舒服，這是惡意搞破壞，民進黨就像巨嬰一樣，請他出席不出席、說話不說話。（本報資料照片）

對於21日立法院院會，單厚之總結，「就是拖」，也沒有打架，本來以為外界壓力會讓民進黨立委表演，但實際上也沒有表現那些企圖。社會在集結的力量，並沒有起來，只有在民進黨的同溫層裡面有，所以也沒有完全衝突的正當性和氛圍。

單也指出，國民黨現在在議事上，是完全複製過去8年民進黨那一套，朝野雙方各自面對自己的支持者，沒有一方會覺得有問題，民進黨和國民黨的訴求都沒有擴散出去，但因為各自支持者都希望他們認真打、認真表現，所以雙方也不會有任何心軟。