爭議20餘年，國健署近日預告修正《人工生殖法》草案，衛福部次長周志浩今天表示，知道很多民眾在等，會盡量縮短行政時間，希望今年底、明年初送進立法院。TFC台北婦產科診所生殖中心今年3到5月共蒐集1318份問卷，超過8成受訪者支持單身女性使用人工生殖、72％支持開放同性伴侶適用，以及75％支持在完善法規與配套措施下開放代理孕母。

《人工生殖法》修法討論許久，國健署日前預告修正草案，增列代理孕母、受術配偶及受術未婚女性。TFC台北婦產科診所生殖中心創辦人曾啟瑞認為，這次的修法草案是有人性、有溫度的，終能為更多人開放一條「生路」，如今看到修法有新進展，站在醫界的立場樂見其成。TFC台北婦產科生殖中心院長胡玉銘表示，很多病人已經等了40年，從青春期發現沒子宮，期待透過代理孕母生育，結果現在都等到更年期了，自己唯一的要求是請立法院盡速通過修法。

台灣子宮內膜異位症學會秘書長何彥秉說，一名35歲女性被診斷出子宮內膜癌，雖保留了卵巢，卻必須切除子宮，終生無法生育，最後選擇至烏克蘭尋求代理孕母一圓生子夢；對於先天無子宮、子宮有嚴重問題等無法生育的患者，代理孕母是他們唯一的解決之道。

本次調查中，反對代理孕母的主要原因仍是擔心女性權益被剝削、有販賣子宮等疑慮。何彥秉認為，保障和極大化各群體的利益才是真正的正義，在不違反善良風俗且有完善法規制度之前提，才能同時保護代理孕母的權益與不孕症患者的生育權。

衛福部次長周志浩今天表示，《人工生殖法》修正草案預計公告60天，期滿大概是7月，看大家意見如何，如有需要會再修正條文內容，希望公告結束後盡快整理好送行政院，並且盡快送立法院。他強調，知道很多民眾在等，因此會縮短行政時間，看看今年底、明年初有沒有辦法送進立法院。