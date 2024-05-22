新北市三重高中設計滯洪量僅有420噸，對比其他學校小了10倍，民進黨籍議員彭佳芸就質疑當時預留量不夠多，才會造成去年附近仍有淹水情況。水利局長宋德仁解釋因為三重高中為第一個公共設施作為滯洪池的施工地，經費不足才做不到，承諾已努力爭取經費改善中。

全球進入極端氣候，新北市改善三重地區地勢低窪、排水系統改善不易的情況，利用公共設施作為滯洪池，推動學校保水設施工程，成效顯著。但去年三重高中附近仍有淹水狀況發生，彭佳芸就指出可能是因三重高中滯洪量極小的緣故，比較新北高中有4900噸、正義國小有4500噸，三重高中設計滯洪量僅有420噸明顯不足，質疑當時預留量不夠。

宋德仁解釋，當時利用公共設施作為滯洪池，推動學校保水設施工程推行後，三重高中是第一個施工的地區，「沒有經費所以做比較小」，但他強調後來施工的地區就有增加滯洪預留量，也會爭取中央經費想辦法增加三重高中滯洪量。