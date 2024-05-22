簡男搭乘公車離開，往新莊方向移動。（圖 / 劉詠韻翻攝）

犯下殺人未遂案逃脫的39歲簡姓男子，被查出19日從基隆前往台北市南京東路，警方追查發現，簡徒步往西，20日曾現身萬華和平西路三段，包括基隆市刑大、北市刑大及萬華分局，21日沿著艋舺公園擴大搜查，但並未發現簡男行蹤。根據最新消息指出，簡男20日曾出入板橋新埔捷運站附近，目前新北警方持續調閱監視器中。

簡男19日利用受監護處分時，從基隆醫院脫逃，警方查出他搭乘首都客運1579到台北，當天下午從南京東路、三民路口下車，一路往西，下午5時左右到達台北車站，20日凌晨4時則在西門町方閒晃，上午7時許現身和平西路三段。

簡經常出沒艋舺公園，他因案通緝時，也是在該處被查獲，警方研判簡可能從西門町再前往萬華，專案人員21日深夜在公園周遭進行大搜查，但並未發現簡。

根據監視畫面顯示，簡姓男子本月20日上午11時出現在板橋公車站牌。（圖 / 劉詠韻翻攝）

板橋新埔捷運站附近影像。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市警察局表示，今（22）日下午2時44分接獲基隆市刑大通報，掌握到簡男於5月20日上午11時許從台北市搭乘捷運於板橋新埔捷運站下車。

警方接獲通報後啟動鷹眼小組，勘驗監視畫面後發現，簡男於5月20日11時許在捷運站下車後即搭乘公車離開提醒民眾提高警覺，如有發現簡男行蹤，請第一時間撥打110，員警將立即前往確認。