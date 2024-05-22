教育部105年起開辦「補助師資培育之大學辦理國外教育見習教育實習及國際史懷哲計畫」，鼓勵師培大學帶領實習學生前往國外學校完成國內外共計6個月的教育實習，至今已核定補助309位實習學生出國執行。

教育部表示，112學年共有7件國外教育實習計畫赴國外執行，分別前往美國、日本、越南、印尼等國，其中包含了國立臺北藝術大學及文藻外語大學。

國立台北藝術大學為首次辦理國外教育實習計畫，並帶領劇場設計學系及音樂學系的三位實習學生前往美國辛辛那提華德福學校，該校致力實踐華德福「真、善、美」教育理念，課程設計多元、重視身心靈正向發展並透過藝術課程培育學生全人發展。

參與教學實習時，實習學生王品琪以一曲「望春風」帶領學生探討台灣歷史背景，並指導學生以弦樂合奏；實習學生謝慈彧與唐寧憶則分別帶領學生進行燈光與服裝設計，實踐其視覺藝術與表演藝術之教學專長，並透過課堂教學介紹臺灣春節與達悟族文化。

文藻外語大學師資培育中心同樣選送3位實習學生前往越南胡志明台灣學校進行兩個月的教育實習，實習學生張逸琳表示越南台校同樣使用台灣教科書，但該校學生日常使用語不一定是中文，故學習注音符號及特殊讀音時較為困難、台灣常用的圖像記憶教學難以適用，因此當地教師透過編寫注音故事讓學童記住注音的讀法，使他體會到「因材施教」的重要性。

教育部表示，進入跨國學校場域實習，不僅讓實習學生教育專業得以磨練成長，轉化所得經驗與文化體驗，更能回饋我國教育現場，讓臺灣學生能透過這些未來教師看見不一樣的世界。